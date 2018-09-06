Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Vasnetsov

В Сочи полным ходом идет Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Очередной день мероприятия был ознаменован концертом телеканала МУЗ-ТВ. Ведущими стали. Отметим, что они не только коллеги, но и друзья.Ведущий не смог остаться в стороне и одарил подругу в честь появления у той дочери. Об этом стало известно благодаря официальной страничке Леры Кудрявцевой в Instagram. Туда блондинка выложила несколько фотографий с приятелем.– написала расчувствовавшаяся Кудрявцева.Кто-то запечатлел Леру и Андрея в тот момент, когда он вручал подруге подарок для маленькой дочери – крохотную джинсовую куртку с логотипом МУЗ-ТВ. На одном фото Кудрявцева от радости даже высунула язык.Говорят, что Лера и Андрей попали в неловкую ситуацию. Продемонстрировав курточку, они якобы раньше времени показали новый логотип музыкального телеканала. Впрочем, фанаты лишь порадовались за Кудрявцеву и Разыграева.– рассыпались в комплиментах поклонники.Отметим, что пока Лера работает в Сочи, за малышкой приглядывают ее мужи няня. В интервью Кудрявцева рассказала: