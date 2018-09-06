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Жертва изнасилования обратилась к "православному психологу", а тот отговорил ее идти в суд
Иллюстративное фото
Константин объяснил свою позицию — мол, «девушка обратилась за помощью именно к православному психологу, а не светскому, и православный психолог давал ей совет через призму Евангелия и Апостольских посланий, а не действующего законодательства и общественного мнения мирян. А Евангелие и апостол Павел категорически запрещают выносить любые тяжбы между верующими на суд неверных, ничего не знающих в Церкви».
По его словам, он предложил девушке либо простить священника, тем самым «проявив силу веры и прощения (милосердия)», или написать обращение к митрополиту, а он бы сам решил, что делать со священником. Девушка выбрала первый вариант.
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Наталья Василевич на своей странице в Facebook рассказала о "православном психологе" Константине Яцкевиче.
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