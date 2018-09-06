«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию.

Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram. Комментарии под постом были закрыты.

Влад Соколовский:

Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по- настоящему учиться.



Фото: instagram.com/vs20

На снимке артист смотрит на небо. По словам Соколовского, этот московский рассвет был самым красивым в его жизни.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись в августе. Это произошло из-за измен супруга. Дакота написала откровенный пост, в котором поделилась происходящим в их семье и своим психологическим состоянием. Полный текст сообщения певицы читайте здесь .



Фото: instagram.com/vs20

Пара была в браке три года. Они воспитывают дочь Мию, которой нет и года.