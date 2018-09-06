|
«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой
Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию.
Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram. Комментарии под постом были закрыты.
Влад Соколовский:
На снимке артист смотрит на небо. По словам Соколовского, этот московский рассвет был самым красивым в его жизни.
Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись в августе. Это произошло из-за измен супруга. Дакота написала откровенный пост, в котором поделилась происходящим в их семье и своим психологическим состоянием. Полный текст сообщения певицы
Пара была в браке три года. Они воспитывают дочь Мию, которой нет и года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию. Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)