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«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

07.09.2018 18:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию.

Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram. Комментарии под постом были закрыты.

Влад Соколовский:
Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по- настоящему учиться.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой
Фото: instagram.com/vs20

На снимке артист смотрит на небо. По словам Соколовского, этот московский рассвет был самым красивым в его жизни.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись в августе. Это произошло из-за измен супруга. Дакота написала откровенный пост, в котором поделилась происходящим в их семье и своим психологическим состоянием. Полный текст сообщения певицы читайте здесь.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой
Фото: instagram.com/vs20

Пара была в браке три года. Они воспитывают дочь Мию, которой нет и года.

Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем (здесь подробнее).

 
 
Ссылка на источник 88
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Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию. Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram....
 
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