В Ялте мощный поток воды во время ливня унёс женщину

Из-за мощного ливня сильный поток воды смыл женщину в Ялте. Происшествие попало на видео свидетеля.

По информации РИА Новости, на кадрах ролика видно, как поток воды подхватил женщину. Несколько мужчин побежали за ней, чтобы помочь ей выбраться из воды.

Шестого сентября в городе прошел сильный ливень, который затопил улицы и подвалы некоторых зданий.

В начале августа в Сочи мальчик шел с бабушкой по улице и упал в ливневку.