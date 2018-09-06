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В Ялте мощный поток воды во время ливня унёс женщину
Из-за мощного ливня сильный поток воды смыл женщину в Ялте. Происшествие попало на видео свидетеля.
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Шестого сентября в городе прошел сильный ливень, который затопил улицы и подвалы некоторых зданий.
В начале августа в Сочи мальчик шел с бабушкой по улице и упал в ливневку.
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Из-за мощного ливня сильный поток воды смыл женщину в Ялте. Происшествие попало на видео свидетеля. По информации РИА Новости, на кадрах ролика видно, как поток...
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