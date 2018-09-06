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«С нетерпением ждём встречи»: Домрачева и Бьорндален выступят на Рождественской гонке в Шальке
Новости Беларуси. Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален собираются принять участие в Рождественской Гонке Шальке. Об этом белорусская биатлонистка рассказала на своей странице в Instagram.
«Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской Гонке Шальке в этом году! С нетерпением ждём встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждём этот старт на потрясающей арене!», –
Соревнование пройдёт 29 декабря на спортивной арене Veltins Arena (Арена ауф Шальке) в немецком городе Гельзенкирхен.
Спортсмены будут выступать в формате личной смешанной эстафеты: сперва эстафета, а затем гонка преследования.
Домрачева и Бьорндален завершили карьеры после сезона-2017/18.
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Новости Беларуси. Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален собираются принять участие в Рождественской Гонке Шальке. Об этом белорусская...
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