Медведев назначил нового торгпреда в Беларуси





Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра транспорта Николая Асаула торговым представителем России в Беларуси.

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе, опубликованном 7 сентября на официальном портале правовой информации.

На этом посту он сменит Константина Артюшина, который возглавлял торгпредство с 2014 года.

Асаул занимал должность замминистра с 2010 года, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом, уточняет «РИА Новости».