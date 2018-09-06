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Медведев назначил нового торгпреда в Беларуси

07.09.2018 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Медведев назначил нового торгпреда в Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра транспорта Николая Асаула торговым представителем России в Беларуси.

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь, освободив его от занимаемой должности»,  – говорится в документе, опубликованном 7 сентября на официальном портале правовой информации.

На этом посту он сменит Константина Артюшина, который возглавлял торгпредство с 2014 года.

Асаул занимал должность замминистра с 2010 года, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом, уточняет «РИА Новости».

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра транспорта Николая Асаула торговым представителем России в Беларуси.
 
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