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«Безопасная дорога в школу с БРСМ»

07.09.2018 17:53 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Отдохнувшие школьники после летних каникул возвращаются в учебные заведения, и чтобы их дорога была безопасной, Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома проводит профилактическое мероприятие «Безопасная дорога в школу с БРСМ» , направленное на предупреждение ДТП с участием детей.

«Безопасная дорога в школу с БРСМ»

Сегодня, перед началом занятий в школах, Молодежный отряд охраны правопорядка первичной организации БРСМ Ганцевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства совместно с сотрудниками отделения ГАИ ОВД Ганцевичского райисполкома дежурили на пешеходных переходах по улице Октябрьской в г. Ганцевичи, чтобы помочь детям без риска перейти проезжую часть, а также в очередной раз напомнить правила дорожного движения.

Хочется думать, что больше было тех, кто понял ценность этой инициативы и задумался о том, что же он сам может сделать для того, чтобы дорога в школу была безопасной для каждого ребенка.

СПРАВОЧНО:

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. За истекший период текущего года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП), в результате которых 8 детей погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести.

В 30-ти случаях несовершеннолетние являлись пассажирами транспортных средств, в 21-пешеходами, в 7-ми — велосипедистами и в 2 — мотоциклистами.

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 16 (+8) ДТП, в результате которых 3 (+3) ребенка погибли, 14 (+5) ребенка получили ранения.

Основными причинами совершения указанных ДТП являются:

— нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств,

— непредоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах,

— переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте,

— неосторожная езда на велосипедах.

По информации Ганцевичского РК ОО «БРСМ»

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Отдохнувшие школьники после летних каникул возвращаются в учебные заведения, и чтобы их дорога была безопасной, Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ»
 
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