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Депутат райсовета Александр КОСТЕНКО рассказал о любви к районной газете
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Правильно и вовремя сказанное слово всегда имело силу. Не зря журналистику, а точнее средства массовой информации, называют «четвертой властью». Сила слова значит многое, особенно в современном мире.
– Без преувеличения значимость местной газеты велика, — рассказывает один из верных подписчиков районного издания, глава крестьянско (фермерского) хозяйства «ЭдемЭкоТур», депутат Хотимского районного Совета депутатов Александр Костенко. — В первую очередь, потому что в ней мы находим много полезной, интересной и актуальной информации. Самыми интересными для меня являются статьи о людях. Нравится, когда о человеке рассказывают не только как о хорошем специалисте, но и раскрывают его моральные качества.
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Правильно и вовремя сказанное слово всегда имело силу. Не зря журналистику, а точнее средства массовой информации, называют «четвертой властью». Сила слова значит...
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