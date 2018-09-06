Депутат райсовета Александр КОСТЕНКО рассказал о любви к районной газете

Правильно и вовремя сказанное слово всегда имело силу. Не зря журналистику, а точнее средства массовой информации, называют «четвертой властью». Сила слова значит многое, особенно в современном мире.

– Без преувеличения значимость местной газеты велика, — рассказывает один из верных подписчиков районного издания, глава крестьянско (фермерского) хозяйства «ЭдемЭкоТур», депутат Хотимского районного Совета депутатов Александр Костенко. — В первую очередь, потому что в ней мы находим много полезной, интересной и актуальной информации. Самыми интересными для меня являются статьи о людях. Нравится, когда о человеке рассказывают не только как о хорошем специалисте, но и раскрывают его моральные качества.

Всегда интересно узнать о неизвестных фактах из жизни земляков. Тем более что в нашем районе действительно много людей достойных того, чтобы о них знали и писали.

Приятно читать и о жизни сельских тружеников, ввиду того, что я и сам аграрий, постоянно радуюсь их успехам.

Согласитесь, что быть в курсе последних новостей района — это все равно, что держать руку на пульсе.

Некоторые жалуются, что в последнее время на страницах газеты стало много рекламы. Лично мне доводилось прибегать к услугам рекламодателей, поэтому не считаю данный вопрос серьезной проблемой. Тем более «ШК» выходит дважды в неделю, и потери информативности здесь не наблюдается.

С удовольствием просматриваю и последнюю полосу – узнаю, у кого юбилей, кого поздравили с днем рождения, профессиональным праздником, годовщиной свадьбы, а кто, к сожалению, ушел в мир иной.

Газета добрая, нужная. Если вы уже подписчик – то продолжайте следовать этой доброй традиции, а если же еще нет – то вливайтесь в наши дружные ряды.

Лично от себя хочу пожелать родной газете успехов в делах, новых творческих начинаний и как можно больше подписчиков.

Записал

Дмитрий ЛЕОНИДОВ