С первоклассниками из 11-й школы провели викторину о безопасности движения и подарили им фликеры





В рамках недели безопасности дорожного движения и специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!» ГАИ Слуцкого РОВД совместно с представительством «Белгосстрах» по Слуцкому району провели конкурс-викторину для самых маленьких учеников средней школы №11.

Темой мероприятия было соблюдение детьми Правил дорожного движения. Дети с большим интересом принимали участие в конкурсах и викторин на тему ПДД и страхования, затем слуцкой милицией были продемонстрированы профилактические видеоролики. Всем учащимся первых классов вручены фликеры и памятные призы: блокноты, ручки, календарики, расписания занятий.

Кроме этого, в проведены профилактические уроки по безопасности дорожного движения.















































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