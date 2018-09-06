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С первоклассниками из 11-й школы провели викторину о безопасности движения и подарили им фликеры
07.09.2018 — Разное | Слуцк Город
В рамках недели безопасности дорожного движения и специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!» ГАИ Слуцкого РОВД совместно с представительством «Белгосстрах» по Слуцкому району провели конкурс-викторину для самых маленьких учеников средней школы №11.
Темой мероприятия было соблюдение детьми Правил дорожного движения. Дети с большим интересом принимали участие в конкурсах и викторин на тему ПДД и страхования, затем слуцкой милицией были продемонстрированы профилактические видеоролики. Всем учащимся первых классов вручены фликеры и памятные призы: блокноты, ручки, календарики, расписания занятий.
Кроме этого, в проведены профилактические уроки по безопасности дорожного движения.
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В рамках недели безопасности дорожного движения и СКМ «Внимание — дети!» Слуцкое РОВД совместно с «Белгосстрахом» провели конкурс-викторину для самых маленьких...
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