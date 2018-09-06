Парклет откроют в Бресте 8 сентября + устроят мини-праздник для микрорайона

Впрочем, на мероприятие приглашаются все желающие, а не только жители улицы 28-го Июля и микрорайона Ковалёво в Бресте, где и появится необычный для нашего белорусского уха парклет. Инициаторы нововведения «За вело-Брест» и «Время Земли» приглашают всех на праздник.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58665.php

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Вот так будет выглядеть этот самый парклет - это зона отдыха с зелёными насаждениями, может быть рядом будет велопарковка. Получится этакая необычная и достойная городская достопримечательность, которая станет точкой притяжения для брестчан.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58665.php

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А вот тут на карте отмечены места установки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58665.php

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А это, как вы понимаете, программа мероприятия. Приглашаются все желающие, будет интересно!

Ранее предполагалось установить парклет на аллее им. Д.Гвишиани, но свои возражения высказал его отец - Борис Гвишиани. Поэтому место совсем незначительно изменили, расположив зону отдыха ближе к супармаркету Микс, который не является частью упомянутой аллеи. Будем надеяться, парклет привлечёт внимание и станет хорошим примером для того, чтобы город становился ещё красивее и привлекательнее и для жителей, и для его гостей.