В Беловежской пуще открылся пункт проката электроскутеров

Теперь за короткий промежуток времени можно увидеть максимальное колличество достопримечательностей Национального парка.



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Электроскутер - экологически чистое и бесшумное транспортное средство, что не мало важно для природоохранной территории. Скорость такого транспортного средства 55 км/ч, но не нужно забывать, что, согласно Положению о Национальном парке, на всех дорогах Беловежской пущи максимально допустимая скорость 40 км/ч.



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Зарядки хватает на 4 часа, а этого времени будет предостаточно, чтобы познакомиться с красотами реликтового леса. Масса 60 кг.

Электорскутеры подготавливает специальная бригада, которая ежедневно заряжает их и проводит техническое обслуживание.



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Права для вождения этого транспортного средства не требуются, однако управлять им разрешается лицам достигшим 18-ти летнего возраста.

Сезон аренды скутеров будет длиться с начала марта до конца ноября.