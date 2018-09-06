|
В Беловежской пуще открылся пункт проката электроскутеров
07.09.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Теперь за короткий промежуток времени можно увидеть максимальное колличество достопримечательностей Национального парка.
Электроскутер - экологически чистое и бесшумное транспортное средство, что не мало важно для природоохранной территории. Скорость такого транспортного средства 55 км/ч, но не нужно забывать, что, согласно Положению о Национальном парке, на всех дорогах Беловежской пущи максимально допустимая скорость 40 км/ч.
Зарядки хватает на 4 часа, а этого времени будет предостаточно, чтобы познакомиться с красотами реликтового леса. Масса 60 кг.
Электорскутеры подготавливает специальная бригада, которая ежедневно заряжает их и проводит техническое обслуживание.
Права для вождения этого транспортного средства не требуются, однако управлять им разрешается лицам достигшим 18-ти летнего возраста.
Сезон аренды скутеров будет длиться с начала марта до конца ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь за короткий промежуток времени можно увидеть максимальное колличество достопримечательностей Национального парка. Электроскутер - экологически чистое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)