Директор хозяйства в Лунинецком районе незаконно премировал супругу-подчиненную

Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства руководителями ряда предприятий региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры .



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В частности, в Лунинецком районе руководитель одного из хозяйств и подчиненная ему начальник структурного подразделения состояли в браке. Директор знал, что супруга не выполняет трудовые обязанности. Возглавляемый ею объект простаивал, часто в рабочее время она совершала заграничные поездки. При этом женщина ежемесячно получала премии, ей устанавливался повышенный размер надбавки за сложность и напряженность работы.

По этим и другим нарушениям антикоррупционного законодательства прокуратура внесла представление в Лунинецкий райисполком, инициировала привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Аналогичные случаи выявлены на других предприятиях Лунинецкого и Березовского районов.

В Ганцевичском районе сотрудник лесохозяйственного учреждения, являясь должностным лицом, одновременно работал страховым агентом. Он был лично заинтересован в увеличении объема услуг. В нарушение взятого ранее антикоррупционного обязательства мужчина заключил с руководством предприятия, где трудился сам, договоры о страховании работников и транспортных средств. По требованию прокурора Ганцевичского района нарушитель привлечен к дисциплинарной ответственности.