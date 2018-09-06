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Директор хозяйства в Лунинецком районе незаконно премировал супругу-подчиненную
07.09.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
В частности, в Лунинецком районе руководитель одного из хозяйств и подчиненная ему начальник структурного подразделения состояли в браке. Директор знал, что супруга не выполняет трудовые обязанности. Возглавляемый ею объект простаивал, часто в рабочее время она совершала заграничные поездки. При этом женщина ежемесячно получала премии, ей устанавливался повышенный размер надбавки за сложность и напряженность работы.
По этим и другим нарушениям антикоррупционного законодательства
В Ганцевичском районе сотрудник лесохозяйственного учреждения, являясь должностным лицом, одновременно работал страховым агентом. Он был лично заинтересован в увеличении объема услуг. В нарушение взятого ранее антикоррупционного обязательства мужчина заключил с руководством предприятия, где трудился сам, договоры о страховании работников и транспортных средств. По требованию прокурора Ганцевичского района нарушитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
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Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства руководителями ряда предприятий региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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