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На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт
07.09.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня дорожники приводят в порядок второстепенную улицу города, которая выходит на оживленную Московскую.
На протяжении дня здесь работает дорожная техника: асфальтоукладчик укладывает свежий асфальт, после чего каток равняет чистовой слой нового покрытия.
К вечеру работа на данной улице будет закончена.
Параллельно на ул. Высокой полным ходом идет фрезерование старого покрытия: работник ДЭП готовят полотно к асфальтированию.
При благоприятных погодных условиях новое полотно здесь положат уже на следующей неделе.
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Сегодня дорожники приводят в порядок второстепенную улицу города, которая выходит на оживленную Московскую. На протяжении дня здесь работает дорожная...
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