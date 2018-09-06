На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

Сегодня дорожники приводят в порядок второстепенную улицу города, которая выходит на оживленную Московскую.



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На протяжении дня здесь работает дорожная техника: асфальтоукладчик укладывает свежий асфальт, после чего каток равняет чистовой слой нового покрытия.



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К вечеру работа на данной улице будет закончена.



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Параллельно на ул. Высокой полным ходом идет фрезерование старого покрытия: работник ДЭП готовят полотно к асфальтированию.



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При благоприятных погодных условиях новое полотно здесь положат уже на следующей неделе.



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