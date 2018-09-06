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На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

07.09.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня дорожники приводят в порядок второстепенную улицу города, которая выходит на оживленную Московскую.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

На протяжении дня здесь работает дорожная техника: асфальтоукладчик укладывает свежий асфальт, после чего каток равняет чистовой слой нового покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

К вечеру работа на данной улице будет закончена.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

Параллельно на ул. Высокой полным ходом идет фрезерование старого покрытия: работник ДЭП готовят полотно к асфальтированию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

При благоприятных погодных условиях новое полотно здесь положат уже на следующей неделе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58662.php

На улице Дмитрия Донского положили новый асфальт

 
 
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Сегодня дорожники приводят в порядок второстепенную улицу города, которая выходит на оживленную Московскую. На протяжении дня здесь работает дорожная...
 
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