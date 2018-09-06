Первый Олимпийский чемпион страны посетил брестскую школу №7

6 сентября 2018 г. по сложившейся уже традиции, в рамках проходящих состязаний юных гребцов на призы С.Л. Макаренко на Брестском гребном канале, в городской школе №7 состоялась встреча с первым Олимпийским чемпионом Республики Беларусь, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером Беларуси, заслуженным деятелем физической культуры и спорта, почетным гражданином Бреста и Брестской области, Сергеем Лаврентьевичем Макаренко.





Сергеем Лаврентьевич является выпускником седьмой школы (1954), и каждый такой визит ожидаем как ребятами так и педагогами учебного учреждения.













Искренне, тепло и радушно - такие впечатления оставила очередная встреча с школьниками, которые пришли на встречу с легендарным Чемпионом "вооружившись" своими личными достижениям в различных направлениях спорта.











































