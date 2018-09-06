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Назад в 90-е: сегодня в ОК16 будет вечеринка в честь фильма «Хрусталь»

07.09.2018 18:03 — Разное | KYKY  
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Сегодня с 22:00 в заводском пространстве ОК16 на улице Октябрьской будет греметь вечеринка в стиле 90-х «Хрусталь и его Сияние». Организовали ее в честь премьеры фильма. По словам организаторов, культура электронной танцевальной музыки в Беларуси существует уже 25-27 лет, поэтому они хотят, чтобы на танцполе были и те, кто помнят 90-е, и молодежь. Если вы сходили на фильм до этой вечеринки, то сохраните билет – тогда вам будет 50% скидка на вход.

Дарья Жук, режиссер фильма, сказала: «Я хотела бы, чтобы все те, кто ходил на вечеринки и танцевал в клубах 90-х, оторвались по полной вместе с молодежью нынешнего поколения». Для этого организаторы подготовят два больших танцпола, на которых выступят 13 музыкантов и диджеев – и молодые, и «старая школа». Организаторы обещают «исторический рэйв».

Танцпол «Хрусталь»:

  • I.F.U.
  • Ярик
  • Митя
  • Даша Пушкина
  • Mustelide (DJ set)
  • Al Palione
  • Andy Dust

На этом танцполе выступят те диджеи, которые участвовали в зарождении клубной культуры Беларуси в 90-е. За свои карьеры они отыграли тысячи часов музыки, представляли нашу страну во многих странах мира и все еще продолжают рвать танцполы. Специальный гость этой сцены – Mustelide с диджей сетом и одна из актрис фильма «Хрусталь». На танцполе «Хрусталь» будет весь спектр танцевальной музыки – от Chicago house, electro, techno до drum’n’bass и jungle. 

Танцпол «Сияние»:

  • Atlantic Squad (live)
  • Budzko
  • Dirty Owl
  • Karta Poljaka
  • Soyer
  • Yashar Gasanov

На этом танцполе будет новая школа беларуской электроники с более индустриальным звучанием – acid, techno и electro. На «Сияние» приглашен Atlantech Squad со своим live выступлением в стиле современного techno.

Как пройти со скидкой 

Если посмотреть фильм «Хрусталь» в любом кинотеатре до 7 сентября и получите 50% скидку на вход на вечеринку. 

  • кинобилеты можно обменять на билет на входе;
  • кинобилеты можно обменять на билет на вечеринку в магазине «Адепт»;
  • билет со скидкой можно купить заранее в магазине «Адепт»;
  • билет на входе можно купить за 20 рублей.
 
 
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Сегодня с 22:00 в заводском пространстве ОК16 на улице Октябрьской будет греметь вечеринка в стиле 90-х «Хрусталь и его Сияние». Организовали ее в честь премьеры...
 
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