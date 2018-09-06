У сборной Беларуси по футболу новый талисман – робот с крыльями и вышиванкой

Футбольная сборная Беларуси представила новый талисман – теперь это фантастический «Ваяр» с крыльями, который держит в руках меч с национальным орнаментом. В видеопрезентации заодно позвали болешльщиков на матч со сборной Сан-Марино на стадионе «Динамо» 8 сентября в 19:00. Этим будет первый матч сборной в Лиге наций. 11 сентября она сыграет против сборной Молдовы в Кишиневе.

АААААААААААА!!!



На фото - новый талисман-маскот сборной Беларуси по футболу! pic.twitter.com/jemGAG7Bvl — Roman Protasevich (@pr0tez) 7 сентября 2018 г.

Зачем пинать мяч, если можно пинать головы врагов? pic.twitter.com/7bwqyNpqR7 — Чилик (@Chilikto) 7 сентября 2018 г.

Когда я увидел этого... воина в каком-то твите, то подумал, что это чья-то шутка, что АБФФ вообще никак тут не при делах. Но нет! pic.twitter.com/DrK1c07QZU — не Рон Уизли (@not_RW) 7 сентября 2018 г.