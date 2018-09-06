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У сборной Беларуси по футболу новый талисман – робот с крыльями и вышиванкой
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Футбольная сборная Беларуси представила новый талисман – теперь это фантастический «Ваяр» с крыльями, который держит в руках меч с национальным орнаментом. В видеопрезентации заодно позвали болешльщиков на матч со сборной Сан-Марино на стадионе «Динамо» 8 сентября в 19:00. Этим будет первый матч сборной в Лиге наций. 11 сентября она сыграет против сборной Молдовы в Кишиневе.
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Футбольная сборная Беларуси представила новый талисман – теперь это фантастический «Ваяр» с крыльями, который держит в руках меч с национальным орнаментом. В...
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