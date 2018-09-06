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"Я принес тебе УРА!!!" 25 октября в Минске пройдет концерт памяти Куллинковича

07.09.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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25 октября в Prime Hall (проспект Победителей, 65) состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича.



Напомним, культовый белорусский рок-музыкант скоропостижно скончался 4 августа в 46-летнем возрасте, менее года не дожив до 30-летия созданной им группы "NeuroDubel" (1989). Следующим летом Куллинкович планировал отметить юбилей концертом в Prime Hall.

На концерте памяти своего лидера группа "NeuroDubel" сыграет программу из более чем тридцати песен. С группой споют друзья и коллеги Куллинковича — Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Змитер Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Схончик, Ангус Торнадо, Lesli Knife, Денис Тарасенко, группа "Велосипедистов".

Деньги от концерта пойдут на памятник Александру Куллинковичу, издание сборника его публицистики, а также альбома с фотографиями группы.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах и на сайте Kvitki.by, а также в кассе и на сайте Prime Hall, передает Еврорадио.

 
 
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25 октября в Prime Hall (проспект Победителей, 65) состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича.
 
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