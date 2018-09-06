Макей похвалил Владимира Арлова: У него очень интересные книги

Во время празднования у главы МИД Беларуси Владимира Макея спросили, кого из современных белорусских писателей он бы выделил. Макей назвал Владимира Арлова.

"Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению. Мы передали их некоторым нашим партнерам, они были удивлены, познакомившись с этой книгой, какая богатая и древняя история у Беларуси", - цитирует министра