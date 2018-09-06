Захаров обвинил Шапиро: Экономия на зарплатах закончилась тем, что сборная вылетела

belarushockey.com По мнению тренера, эта экономия привела к вылету национальной команды из элитного дивизиона мировых первенств, пишет





- Перед началом сезона в совете «Юности» говорили, что в клубе довольно скромные зарплаты и поэтому тяжело найти хоккеистов. Может, большие зарплаты не нужны? Ведь команда смотрится достойно.





- Достойно ни достойно, но если наши бюджеты стали ниже польского, то это же не хорошо. Знаете, был такой великий руководитель Федерации хоккея Владимир Наумов (глава МВД в 2000-2009 г.г. и председатель Федерации хоккея в 2001-2009 г.г. - прим. БП), который сделал столько для хоккея, что вместе всем взятым председателям (хотя они все хорошие) до него, как до луны. Он думал о том, как сделать так, чтобы во всех клубах были хорошие бюджеты, форма, раздевалки… С него все это пошло. При нем – все лучшие результаты.





Семен Шапиро правильно сказал, что при нем ни один тренер не получил ни доллара, ни один администратор не получил ни доллара. Он там на всем экономил. Ну и экономия закончилась тем, что команда просто вылетела.





Поэтому приходит администратор, а я смотрю, что ему даже сказать нечего: «Михаил Михайлович, что ты мне вопрос задаешь, я бесплатно целый год работаю в сборной». Так давайте все сделаем бесплатно. Вы согласны? Вот и хоккеисты тоже не согласны, - сказал Захаров.