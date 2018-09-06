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"Юность" отомстила "Мальмё" за "украденные полотенца"

07.09.2018 18:06 — Разное | Партизан  
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К матчу между шведским "Мальмё" и минской "Юностью" вряд ли было бы приковано столько внимания, если бы ни скандал, разразившийся перед этим.

Салідарнасць напоминает, как разворачивались события.

3 сентября после матча хоккейной Лиги чемпионов, в котором "Юность" проиграла "Мальмё" со счетом 4:1, в твиттере менеджера шведской команды появилось сообщение о пропаже из гостевой раздевалки полотенец, шампуня и чайника. 

Естественно, под подозрение попал минский клуб.

5 сентября, когда информация разлетелась по СМИ, генеральный директор "Юности" Алексей Торбин заявил, что озвученное шведами — фейк и ни о какой краже не может быть и речи.

6 сентября выступил уже генеральный директор "Мальмё" Патрик Сильвегорд. Он заявил, что клуб не хочется раздувать из случившегося скандал и не имеет претензий к "Юности" относительно пропажи.

— Я не хочу, чтобы "Юность" была как-то наказана. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи?

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Отомстить за эти слова "Юность" смогла уже вечером. Судя по счету, минский клуб обиделся не на шутку — 6:2 (2:0, 2:0, 2:1).

Особенно ярко сыграли в большинстве. При игре "5 на 4" минчане забросили четыре шайбы. Авторами голов в этом матче становились Александр Когалев (2 шайбы), Михаил Стефанович, Александр Кулаков, Эдуард Гринь и Павел Развадовский. 

Отметим и игру вратаря Игоря Брикуна, который отразил 36 бросков.

А вот с полотенцами ситуация по-прежнему остается неразрешенной.

 
 
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К матчу между шведским "Мальмё" и минской "Юностью" вряд ли было бы приковано столько внимания, если бы ни скандал, разразившийся перед этим.
 
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