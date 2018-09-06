Газета Слонимская . Покупателем стал некий шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, заплативший за ночь с юной красоткой 2,5 миллиона евро, сообщает немецкое посредническое агентство Cinderella Escorts, пишет





При этом утверждается, что ставка шейха побила ставки «голливудского актера из Лос-Анджелеса» и «русского политика», составившие 2,4 и 1,8 миллиона, соответственно.





В публикации сайта NEWS.com.au сказано, что Cinderella Escorts получает 20% от суммы сделки за услуги, а свою часть «Жизель» получит наличными в день «транзакции».









Сообщается также, что в настоящее время координируется логистика: встреча девушки и шейха состоится в одном из отелей в Германии, их номер будет особо охраняться на случай «непредвиденных проблем».





По условию сделки, она может быть отменена девушкой в любой момент, но та выражает уверенность в том, что не откажется от своего решения и пойдет до конца.





«Жизель» говорит, что намерена использовать заработанные деньги для того, чтобы доучиться в колледже, попутешествовать по свету и купить дом.





Эмиратский сайт lovindubai.com отмечает, что доступ к ресурсу cinderella-escorts.de из ОАЭ заблокирован, так как подобные аукционы местные власти считают поощрением проституции.





Многие комментаторы сомневаются в реальности всей этой истории и полагают, что таким образом немецкое агентство рекламирует свои услуги.









Следует отметить, что это далеко не первая подобная публикация.





Так, например, весной 2017 года британское издание Metro и другие СМИ сообщали, что 18-летняя румынская модель Александра Кефрен, рекламирующая нижнее белье, продала с аукциона свою девственность за 2,3 миллиона евро с помощью того же агентства Cinderella Escorts.





Тогда утверждалось, что «лот» был куплен бизнесменом из Гонконга.





В 2014 году 27-летняя американка, выступавшая под вымышленным именем Элизабет Рейн, продала девственность с аукциона за 550 тысяч долларов.





До нее 21-летняя бразильянка Катарина Мильорини трижды пыталась продать девственность с аукциона и даже получала предложение о покупке за 772 тысячи долларов, но сделки срывались.





Многие «лоты» на подобных аукционах и вовсе остаются невостребованными. В Cinderella Escorts утверждают, что умеют находить правильных покупателей.





В базе данных этого агентства сотни запросов от девушек, желающих продать девственность. По словам представителя агентства, это девушки со всего мира – из Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Австралии.





Особо отмечается, что есть в базе и кандидатки из арабских стран.