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СМИ: арабский шейх купил ночь с девственницей за €2,5 млн, победив "русского политика"

07.09.2018 17:55 — Разное | Партизан  
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Одной из самых обсуждаемых в социальных сетях в течение последней недели стала новость о заключении сделки по "продаже девственности" 19-летней американки под выдуманным именем "Жизель".

Покупателем стал некий шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, заплативший за ночь с юной красоткой 2,5 миллиона евро, сообщает немецкое посредническое агентство Cinderella Escorts, пишет Газета Слонимская

При этом утверждается, что ставка шейха побила ставки «голливудского актера из Лос-Анджелеса» и «русского политика», составившие 2,4 и 1,8 миллиона, соответственно. 

В публикации сайта NEWS.com.au сказано, что Cinderella Escorts получает 20% от суммы сделки за услуги, а свою часть «Жизель» получит наличными в день «транзакции». 


Сообщается также, что в настоящее время координируется логистика: встреча девушки и шейха состоится в одном из отелей в Германии, их номер будет особо охраняться на случай «непредвиденных проблем». 

По условию сделки, она может быть отменена девушкой в любой момент, но та выражает уверенность в том, что не откажется от своего решения и пойдет до конца. 

«Жизель» говорит, что намерена использовать заработанные деньги для того, чтобы доучиться в колледже, попутешествовать по свету и купить дом. 

Эмиратский сайт lovindubai.com отмечает, что доступ к ресурсу cinderella-escorts.de из ОАЭ заблокирован, так как подобные аукционы местные власти считают поощрением проституции. 

Многие комментаторы сомневаются в реальности всей этой истории и полагают, что таким образом немецкое агентство рекламирует свои услуги. 


Следует отметить, что это далеко не первая подобная публикация. 

Так, например, весной 2017 года британское издание Metro и другие СМИ сообщали, что 18-летняя румынская модель Александра Кефрен, рекламирующая нижнее белье, продала с аукциона свою девственность за 2,3 миллиона евро с помощью того же агентства Cinderella Escorts. 

Тогда утверждалось, что «лот» был куплен бизнесменом из Гонконга. 

В 2014 году 27-летняя американка, выступавшая под вымышленным именем Элизабет Рейн, продала девственность с аукциона за 550 тысяч долларов. 

До нее 21-летняя бразильянка Катарина Мильорини трижды пыталась продать девственность с аукциона и даже получала предложение о покупке за 772 тысячи долларов, но сделки срывались. 

Многие «лоты» на подобных аукционах и вовсе остаются невостребованными. В Cinderella Escorts утверждают, что умеют находить правильных покупателей. 

В базе данных этого агентства сотни запросов от девушек, желающих продать девственность. По словам представителя агентства, это девушки со всего мира – из Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Австралии. 

Особо отмечается, что есть в базе и кандидатки из арабских стран.

 
Теги: Новости
 
 
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Одной из самых обсуждаемых в социальных сетях в течение последней недели стала новость о заключении сделки по "продаже девственности" 19-летней американки под...
 
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