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Милиция: сбежавшие из спецучилища в Могилеве подростки скрываются за границей

07.09.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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Трое сбежавших воспитанников спецучилища № 2 в Могилеве пересекли границу Беларуси и скрываются на территории Смоленской области, сообщили в УВД Могоблисполкома. Милиция опубликовала фото и приметы подростков.

Как рассказал TUT.BY директор спецучилища Виталий Лебедев, трое подростков сбежали 30 августа в обеденное время из подросткового лагеря «Возрождение» при Могилевской епархии, который находится в мужском монастыре под Мстиславлем.

Это была третья смена лагеря для учащихся СПТУ за лето-2018. Сбежавшим подросткам по 17 лет. Среди них — один из тех, кто уже убегал ранее и теперь проходит пострадавшим по делу об обвинении экс-руководства СПТУ в избиении учащихся. Директор спецучилища подчеркнул, что двое подростков вскоре должны были покинуть СПТУ, но «один их подбил на побег».

— Подростки намеренно выехали на территорию Смоленской области Российской Федерации. Они скрываются от сотрудников органов внутренних дел и уклоняются от прохождения обучения в спецучреждении, — уточнили в УВД Могоблисполкома.


слева направо - Будько, Толкачев, Янковский

Янковский Иван, 08.01.2001 г. р., ранее проживал в деревне Обухово Верхнедвинского района Витебской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.

Приметы: на вид 15−18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темного цвета.

Толкачев Дмитрий, 07.12.2000 г. р., ранее проживал в деревне Купятичи Пинского района Брестской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.

Приметы: на вид 14−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, уши оттопыренные, волосы русые.

Особые приметы: на внутренней стороне левого бедра имеется родимое пятно, на наружной стороне кисти правой руки шрам от ожога длиной около 4 см.

Будько Виталий, 07.07.2001 г. р., ранее проживал в городском поселке Лельчицы Гомельской области, ранее судимый за совершение угона транспортного средства.

Приметы: на вид 15−18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, брови светлого цвета.

Особые приметы: на стопе левой ноги — татуировка в виде цифры «11», на кисти левой руки — шрам от выведения татуировки.


Граждан, которые располагают сведениями о конкретном местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в милицию.

 
Теги: Могилев
 
 
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Трое сбежавших воспитанников спецучилища № 2 в Могилеве пересекли границу Беларуси и скрываются на территории Смоленской области, сообщили в УВД...
 
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