ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиновничий беспредел: многодетной матери не дали орден из-за... разбросанных в доме игрушек

07.09.2018 17:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Людмила Сытько из агрогородка Залужье Стародорожского района вынуждена была обращаться лично к председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко.

Женшина, родившая и воспитывающая пятерых детей, до сих пор не отмечена государством полагающимся ей орденом Матери.

— Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет? — напрямую спросила у главы Минщины Людмила Николаевна во время личного приема, прошедшего 5 сентября в Старых Дорогах.

Исаченко в свою очередь поинтересовался этим у присутствовавшего на приеме начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Станислава Воложинского. 

И когда тот в качестве аргумента назвал… не заправленную кровать и разбросанные на полу игрушки, которые увидела около 9 утра неожиданно нагрянувшая комиссия, не выдержал, прервал чиновника:

"А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели? Если вся причина только в этом, то члены комиссии будут наказаны. А вы, уважаемая Людмила Николаевна, получите заслуженную государственную награду", - цитирует главу Минской области mlyn.by


 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людмила Сытько из агрогородка Залужье Стародорожского района вынуждена была обращаться лично к председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серебряный век ювелиров России: в Минск привезли портсигары и сервизы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика