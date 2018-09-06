Чиновничий беспредел: многодетной матери не дали орден из-за... разбросанных в доме игрушек

Женшина, родившая и воспитывающая пятерых детей, до сих пор не отмечена государством полагающимся ей орденом Матери.





— Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет? — напрямую спросила у главы Минщины Людмила Николаевна во время личного приема, прошедшего 5 сентября в Старых Дорогах.





Исаченко в свою очередь поинтересовался этим у присутствовавшего на приеме начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Станислава Воложинского.





И когда тот в качестве аргумента назвал… не заправленную кровать и разбросанные на полу игрушки, которые увидела около 9 утра неожиданно нагрянувшая комиссия, не выдержал, прервал чиновника:





mlyn.by "А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели? Если вся причина только в этом, то члены комиссии будут наказаны. А вы, уважаемая Людмила Николаевна, получите заслуженную государственную награду", - цитирует главу Минской области



