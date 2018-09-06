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В Минске на улице Ульяновской изменили организацию движения транспорта
Поворачивать с улицы Ульяновской налево на улицу Ленина в направлении улицы Тростенецкой теперь запрещено, сообщает
На перекрестке улиц Ульяновская и Ленина установили новый дорожный знак «Направления движения по полосам» и обновили разметку. Они информируют, что при движении по улице Ульяновской от парка Горького транспорту запрещено поворачивать на улицу Ленина, в сторону КЗ «Минск». Остался разрешенный поворот направо, на улицу Ленина, с крайней правой полосы. По оставшимся трем полосам движение осуществляется в прямом направлении.
Развернуться можно чуть дальше, на Т-образном перекрестке улиц Ульяновской и Октябрьской, напротив стадиона «Динамо».
Водители, которые едут по улице Ульяновской со стороны улицы Свердлова, также не могут повернуть налево, на улицу Ленина. На перекрестке разрешено движение с крайней полосы направо, с двух остальных — только прямо.
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На перекрестке улиц Ульяновская и Ленина установили новый дорожный знак "Направления движения по полосам" и обновили разметку.
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