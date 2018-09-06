В Минске на улице Ульяновской изменили организацию движения транспорта

Поворачивать с улицы Ульяновской налево на улицу Ленина в направлении улицы Тростенецкой теперь запрещено, сообщает «Минск-Новости» .





На перекрестке улиц Ульяновская и Ленина установили новый дорожный знак «Направления движения по полосам» и обновили разметку. Они информируют, что при движении по улице Ульяновской от парка Горького транспорту запрещено поворачивать на улицу Ленина, в сторону КЗ «Минск». Остался разрешенный поворот направо, на улицу Ленина, с крайней правой полосы. По оставшимся трем полосам движение осуществляется в прямом направлении.





Развернуться можно чуть дальше, на Т-образном перекрестке улиц Ульяновской и Октябрьской, напротив стадиона «Динамо».





Водители, которые едут по улице Ульяновской со стороны улицы Свердлова, также не могут повернуть налево, на улицу Ленина. На перекрестке разрешено движение с крайней полосы направо, с двух остальных — только прямо.



