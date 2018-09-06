США увеличивают численность военных в Германии

США дополнительно направляют порядка 1,5 тыс. военных в Германию, сообщило посольство США в Берлине в пятницу в Twitter.

Переброска этих военнослужащих должна завершиться в 2020 году, говорится в заявлении посла США в Германии Ричарда Гренелла. Вместе с военными в Германию направятся и их семьи.

В настоящее время в Германии несут службу более 33 тыс. американских военных.

"США привержены укреплению трансатлантического альянса, и обещание президента Трампа (президент США Дональд Трамп - ИФ) увеличивать военный потенциал США означает, что альянс стал сильнее", - отметил Р.Гренелл.

Военные будут направлены в баварские Графенвёр, Ансбах, Хоэнфельс и город Баумхольдер в земле Рейнланд-Пфальц, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс".