Работы по устранению следов нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного, по версии Лондона, при отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии, начались в его доме в британском городе Солсбери, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

По его информации, работы проводятся военными специалистами. При этом, операцией руководит министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также - совет графства Уилтшир.

Телеканал отмечает, что сначала специалисты займутся обеззараживанием территории вокруг дома, вокруг которого установлены кордоны. Затем работы будут проводиться уже в самом здании, из которого специалисты будут выносить мебель и другие предметы.

По версии сотрудников контртеррористического подразделения британской полиции, С.Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте отравляющим веществом именно у себя дома.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.