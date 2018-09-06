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Дом Скрипалей в Солсбери начали очищать от "Новичка" - СМИ
Работы по устранению следов нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного, по версии Лондона, при отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии, начались в его доме в британском городе Солсбери, сообщает телеканал "Скай-ньюс".
По его информации, работы проводятся военными специалистами. При этом, операцией руководит министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также - совет графства Уилтшир.
Телеканал отмечает, что сначала специалисты займутся обеззараживанием территории вокруг дома, вокруг которого установлены кордоны. Затем работы будут проводиться уже в самом здании, из которого специалисты будут выносить мебель и другие предметы.
По версии сотрудников контртеррористического подразделения британской полиции, С.Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте отравляющим веществом именно у себя дома.
Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.
В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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Работы по устранению следов нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного, по версии Лондона, при отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии,...
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