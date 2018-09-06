Беларусь и Судан удовлетворены текущим уровнем политического диалога - МИД

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в пятницу провел встречу с послом Судана в республике Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах белорусско-суданского сотрудничества по ряду направлений. В частности, стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога, согласившись с необходимостью поддержания существующей позитивной динамики политических контактов, в первую очередь – на высшем уровне", - отметили в МИД.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, была отмечена необходимость более динамичного взаимодействия по другим направлениям, включая взаимную торговлю и совместные проекты в промышленной и сельскохозяйственной сферах.

В.Макей поздравил посла Судана с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего расширения дружеских и конструктивных отношений между Минском и Хартумом.

"Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между министерством иностранных дел Республики Беларусь и посольством Судана в целях обеспечения решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с учетом договоренностей на высшем уровне", - добавили в министерстве.