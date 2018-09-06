Лукашенко заявил, что хочет иметь с Ираном миллиардный товарооборот

Один миллиард долларов – такого товарооборота могут достичь Минск и Тегеран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой иранского парламента Али Лариджани, сообщает «МИР 24».

«У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Мы должны иметь миллиардный товарооборот. У нас есть товары, которые критически важны для Ирана. И у Ирана мы можем закупать огромное количество товаров, которые мы приобретаем на международных рынках. Если стороны договорились о чем-либо, значит это железобетонно должно быть исполнено», – сказал президент республики.

Кстати, одна из сфер сотрудничества Беларуси и Ирана нефтяная отрасль.