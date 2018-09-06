8 сентября матчем с Сан-Марино белорусские футболисты стартуют в Лиге наций, где ставят задачу выиграть групповой этап и через игры плей-офф пробиться на чемпионат Европы 2020 года.

До ноября 2014-го санмаринская дружина считалась худшей сборной в мире. Сейчас Сан-Марино опережает в рейтинге ФИФА восемь команд, хотя до сих пор не побеждала в важных матчах. Еще больше фактов о Сан-Марино, среди которых есть разгром 11-летней давности от белорусов на молодежном уровне, — в нашем видео.