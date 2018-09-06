"Постараемся выжать все соки из Беларуси". Тренер Сан-Марино видел матчи белорусов с Люксембургом

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла выбрал атакующую модель игры, хвалит Люксембург за победу над Беларусью и передал сообщение капитану белорусской команды Александру Мартыновичу. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной матчу Беларусь — Сан-Марино в Лиге наций. Поединок состоится 8 сентября на минском стадионе «Динамо».



Фото: twitter.com/FSGC_official

— Лига наций — продукт УЕФА. Будем надеяться, что со стороны медиа он вызовет большой интерес. Смысл в том, что матчи, которые раньше носили товарищеский характер, теперь будут иметь спортивное значение. Турнир станет хорошей возможностью для нескольких десятков стран проявить футбольные таланты. Так как большая часть команд выше нас в рейтинге ФИФА (Сан-Марино располагается на 203-м месте. — Прим.ред.), мы, несмотря ни на что, все же постараемся показать свой класс.

— Чего вы ждете от встречи с Беларусью?

— Я ничего особенного не должен ждать от Беларуси с учетом того, что белорусы давно себя зарекомендовали, как сильная футбольная нация. Беларусь эволюционирует с футбольной точки зрения, но — оставим ее. Меня больше интересует, как себя покажут мои игроки в соперничестве с такой сильной командой, как Беларусь.

— Какую тактику выберете?

— В переводе на цифры наша оптимальная расстановка — 3−5−2. Когда я говорю о такой расстановке, то имею ввиду не оборонительный вариант 5−3−2 с игрой в защите пятерых футболистов, а атакующий вариант. Мы будем пытаться что-то предложить нашему сопернику. Конечно, в индивидуальном плане наши игроки не так хороши, как белорусские, однако в те моменты, когда мы будем владеть мячом, мы постараемся проявить себя и сыграть в наш футбол. Постараемся создать сложности белорусам в достижении их цели.

— Сборная Сан-Марино еще ни разу не побеждала в официальных матчах. Кажется, Лига наций создана для того, чтобы это, наконец, случилось. Не оттого ли вы говорите об атакующей модели игры с Беларусью?

— У нас нет задачи «попробовать выиграть». Наша задача — взять и выиграть. При всем уважении к Беларуси, постараемся именно этим заняться завтра. Да, турнир построен таким образом, чтобы страны ниже 46-го места, по-моему, имели мечту и могли рассчитывать на попадание на топ-турнир. Другое дело, что мы знаем о силе Беларуси. Победа над ней будет важна не только с точки зрения очков, но и для сравнения нас с такими командами, как Беларусь.

— Что вас беспокоит перед матчем с Беларусью?

— У нас с игроками сложились хорошие рабочие отношения, поэтому ничего такого нет. Важно понять, насколько процентов мы смогли улучшить свою игру либо, наоборот, отдалились от прежнего уровня. Завтра мы это поймем.

Для себя я многое отметил в матче Беларуси со Словенией. Могу сказать, что сборная Беларуси — очень сильная команда. Хотел бы я завтра посмотреть на наш уровень в игре с белорусами.

— Вы вспоминали про спарринг Беларуси со Словенией. А видели ли вы матчи Беларуси с Люксембургом — пример, как сборная из маленькой страны побеждает более рейтинговую команду, в квалификации к ЧМ-2018: ничья дома (1:1) и поражение в гостях (0:1)?

— Да, но могу сказать, что в своем анализе я ориентировался на них в меньшей степени, так как на результаты повлияли разные факторы. Можно сказать, что сегодня Люксембург является эдакой футбольной лабораторией, которая развивается высокими темпами. Эта страна поставила перед собой задачу развить футбольный потенциал. Возможно, люксембургский энтузиазм очень сильно помог им достигнуть победы.

У нас тоже есть амбиции, что, может быть, пока еще не проявилосс. Но они есть. Хотим удивлять. Беларусь является наиболее рейтинговой командой в нашей группе в Лиге наций. Как говорят в Италии, постараемся выжать все соки из Беларуси.

— С какими эмоциями вы подходите к дебюту команды в Лиге наций?

— Я взволнован. Я волнуюсь все то время, пока являюсь главным тренером сборной Сан-Марино. Например, когда спускался на лифте по дороге на пресс-конференцию, переживал...

За последние пять-шесть месяцев работы с игроками я увидел их со всех сторон. Видел, как они меняются. Они открылись мне. Думаю, уж если я и преувеличиваю, то совсем чуть-чуть.

— 11 лет назад белорусская «молодежка» обыграла Сан-Марино с рекордным счетом 6:0. Игрок той команды сейчас является капитаном национальной сборной. Это Александр Мартынович. Не думаете ли вы, что Сан-Марино уступит Беларуси разгромно?

— Мое пожелание такое. Пусть тот игрок свои воспоминания и эмоции о матче на молодежном уровне передаст сейчас игрокам сборной Беларуси, чтобы они воспринимали Сан-Марино как ту самую команду 11 лет назад и готовились соответствующим образом. Таково мое пожелание, озвучиваю его вам.