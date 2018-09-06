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Агония рубля: госооблигации России рушатся с космической скоростью

07.09.2018 19:40 — Разное | Партизан  
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Рынок российского госдолга продолжает катиться в бездну и тянуть за собой рубль, несмотря на заявления Минфина РФ, призывающего инвесторов "не паниковать".

Цены долговых бумаг правительства РФ падают четвертый день подряд, а курс доллара приближается к отметке 70 рублей на сообщениях о том, что вернувшиеся с каникул сенаторы США начали обсуждение нового санкционного пакета из закона о противодействии агрессии Кремля, пишет finanz.ru

Индекс RGBI, суммирующий цены облигаций федерального займа, обвалился до минимума с июня 2016 года. 

За неделю потерял 2,19 пункта, снижаясь со скоростью которую рынок последний раз видел в январе 2016-го при нефти по 27 долларов за баррель Brent. За август падение составило 4,05% и стало рекордным по масштабам с декабря 2014-го.


Долгосрочные выпуски ОФЗ обесценились на 12% с апреля, а займы на срок от 9 лет, еще весной обходившиеся Минфину 7% годовых, теперь стоят 9,1-9,2%.

Распродавая бумаги, нерезиденты скупают валюту и толкают к новым минимумам рубль: в пятницу курс доллара обновил рекорд с марта 2016 года - 69,95 рубля. Евро закрепился выше 80 рублей и едва не шагнул за отметку 81, до которой курсу не хватило 12 копеек.

Рынок реагирует на обострение в деле Скрипалей, на бомбежки Сирии и ждет санкций, перечисляет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На слушаниях, состоявшихся накануне в банковском комитете верхней палаты конгресса, обсуждались новые меры против российских олигархов и государственного долга, инвестиции в который, по мнению законодателей, необходимо запретить.

Не дожидаясь санкций, западные фонды, надувшие на российском рынке небывалый со времен пирамиды ГКО "пузырь", продолжают сбрасывать ОФЗ. К настоящему моменту их доля на рынке упала до минимума с декабря 2016 года - 26-27%, хотя еще в апреле достигала 34%, сообщил в четверг Минфин РФ.


В денежном выражении за 5 месяцев нерезиденты избавились от бумаг на рекордные 600 млрд российских рублей.

С учетом того, как рушится рубль, "никаких сомнений в повышении ставки ЦБ на ближайшем заседании уже нет", говорит говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Вопрос лишь в том, устоят ли рынки до следующей пятницы, или ЦБ придётся, как и в декабре 2014 года, принимать экстренное решение на внеочередном заседании, добавляет он.

"Рубль готовится к новому витку ослабления", - говорит Покатович. Уровни в 70 за доллар и выше - вопрос времени, согласна аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Проблема в том, что подъем ставки на 0,25 п.п., только усилит панику, продолжает Тремасов: центробанку нужно продлить паузу в скупке валюты до конца года и начать выкупать ОФЗ на рынке на сумму 100-200 млрд рублей в месяц.

"Финансовые власти не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы", - предупреждает эксперт. - Если придерживаться традиционных мер, я думаю, мы получим повторение 2014 года".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рынок российского госдолга продолжает катиться в бездну и тянуть за собой рубль, несмотря на заявления Минфина РФ, призывающего инвесторов "не паниковать".
 
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