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Репрессии против белорусских СМИ обсудят в Варшаве

07.09.2018 19:09 — Разное | Партизан  
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Мероприятие «Беларусь: репрессии за фасадом "либерализации"» пройдет 13 сентября в Варшаве в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ. Его организатором выступает фонд "Белорусский дом".

Как сообщил БелаПАН сопредседатель фонда Владимир Кобец, участниками дискуссии будут белорусский и зарубежные эксперты. 

Среди приглашенных - председатель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, заслуженный профессор университета Альберты (Канада) Дэвид Марплз, президент польского Фонда международной солидарности Матей Фальковский, член правления Восточно-Европейского демократического центра Павел Казанецкий.

Модератором выступит главный редактор веб-сайта польской Gazeta Wyborcza Роман Имельский.

"Правительство Беларуси имитирует либерализацию, а за проевропейским фасадом продолжаются репрессии, - говорится в анонсе мероприятия. - В попытке заставить замолчать критические голоса режим начал самую мощную атаку на независимые СМИ и журналистов с 2000 года. Наиболее заметными являются уголовные дела против журналистов БелаПАН и tut.by. Действия по запугиванию включают в себя запреты на поездки журналистов этих СМИ за границу".

Организаторы мероприятия также подчеркивают, что в Беларуси значительно возросло число штрафов в отношении журналистов-фрилансеров.

Кобец отметил, что к участию в дискуссии приглашали непосредственных фигурантов "дела БелТА". "Однако, как известно, 27 августа в отношении них следствие применило санкцию, которая запрещает покидать Беларусь", - сказал он.


Еще одной темой сайд-ивента станет ситуация с профсоюзом РЭП, лидеры которого Геннадий Федынич и Игорь Комлик были приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. 

Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства. Профсоюзные лидеры признаны виновными в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). 

По версии следствия, в 2011 году они нарушили законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрет о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.

"Независимый профсоюз и его лидеры также претерпели атаку, предстали перед судом по фиктивным обвинениям и были осуждены за преступления, которые они никогда не совершали, - говорится в анонсе мероприятия. - Атаки на последние независимые СМИ и профсоюзных лидеров эксперты рассматривают как подготовку к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти через год. Попытки правительства по дезинфекции политического и социального окружения ставят под угрозу дальнейшее развитие Беларуси и ее существование как независимого государства".

Ежегодная конференция по человеческому измерению ОБСЕ пройдет в Варшаве с 10 по 21 сентября. 

Это крупнейшее общеевропейское мероприятие по правам человека, на котором должностные лица государственных ведомств, международные эксперты, представители гражданского общества и правозащитники подводят итоги выполнения взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ обязательств в области человеческого измерения. 

В течение двух недель участники обсуждают положение дел в областях, касающихся демократии, прав человека и основных свобод, передает радио Рацыя.

 
 
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Мероприятие «Беларусь: репрессии за фасадом "либерализации"» пройдет 13 сентября в Варшаве в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ. Его...
 
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