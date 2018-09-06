Еще один шаг к автокефалии: Константинополь назначил своих представителей в Киеве

Об этом говорится в заявлении на странице патриархата в Facebook.









УНИАН . В частности, интересы Константинополя в Украине будут представлять архиепископ Даниэль из Памфилона (США) и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада). Они оба служат в православных церквях в своих странах, передает





Это сообщение также подтвердил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на официальное сообщение секретаря Синода.





«7 сентября генеральный секретарь Священного синода Вселенского патриархата распространил сообщение о назначении Вселенским патриархатом его преосвященства архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященства епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верующим в своих странах во Вселенском патриархате, своими экзархами в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине», - пишет архиепископ.









Он также отметил, что в Киевском патриархате приветствуют это решение Вселенского патриархата и ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами преосвященными архиепископом Даниилом и епископом Иларионом в подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине, как это было ранее оговорено.





«Назначение Вселенским патриархом своих экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, проведения соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул экзарха в данном случае означает личные полномочия Вселенского патриарха представлять его и церковь при выполнении конкретной задачи - подготовке к предоставлению автокефалии», - отметил Евстратий.





Он пояснил, что для светской аудитории функции экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями чрезвычайного и полномочного посла.





«Такой личный экзархат следует отличать от другой - территориальной формы экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Русской православной церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархов не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата», - отметил он.





Напомним, в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем было главным. Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений.





Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре. В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию церкви, которая об этом просит, без согласия других церквей.









Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.





19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.





22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.





27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.





31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви.





Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».





В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.





Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о намерении Вселенского патриарха признать Украинскую автокефальную церковь «исторической новостью». Глава МИД убежден, что Украине будет обязательно предоставлен Томос об автокефалии.