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Ученые придумали способ "озеленить" пустыню Сахара

07.09.2018 20:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Ученые придумали способ "озеленить" пустыню Сахара
Сергей Милюхин / АиФ


Ученые выяснили, как изменится климат африканской Сахары, если застроить ее солнечными и ветряными электростанциями. Крупные установки по производству возобновляемой энергии будут способствовать увеличению количества осадков и густоты растительного покрова в пустыне, сообщает научный портал N+1.

Ученые придумали способ "озеленить" пустыню Сахара Сахару во второй раз за год засыпало снегом

Группа исследователей из университета американского штата Иллинойс смоделировала строительство гигантских ветряных и солнечных электростанций в Сахаре на территории площадью 9 млн кв.км. По подсчетам ученых, количество энергии, производимой станциями в пустыне, будет примерно в четыре раза превышать нынешние потребности человечества.

Кроме того, подобные установки смогут оказать положительное влияние на климат пустыни. Ветровые и солнечные электростанции, замедляющие скорость воздушных потоков и стимулирующие испарение влаги, будут способствовать увеличению количества осадков. Ожидается, что электростанции дадут средний прирост количества осадков на 150% - до 0,59 мм в день. Это, в свою очередь, скажется на обилии растительного покрова.

Авторы исследования заключают, что воздействие на климат объектов возобновляемых источников энергии такого масштаба будет иметь скорее положительные последствия для планеты в целом, а в Сахаре и Сахеле их строительство может благоприятно сказаться и на локальном климате.

Ученые, однако, не берутся утверждать, реально ли осуществить подобный проект в современных условиях.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Группа исследователей из университета американского штата Иллинойс смоделировала строительство гигантских ветряных и солнечных электростанций в Сахаре на...
 
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