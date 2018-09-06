Гипертония на 67% повышает риск развития рака почек – медики

Гипертония может служить фактором риска при развитии рака почек, отметила на Втором белорусско-российском форуме по артериальной гипертензии в пятницу в Минске академик РАН, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения России Ирина Чазова.

"Артериальная гипертензия I степени сокращает продолжительность жизни на 3 года у мужчин и на полтора года у женщин. При II степени заболевания эти цифры достигают 11 лет у мужчин и 8 лет у женщин. Это важнейшая причина сердечно-сосудистой смерти. Также гипертония может привести к повышению риска рака почек на 67%", - заявила она в своем выступлении.

Также она отметила, что в странах с низким и средним доходом доля больных артериальной гипертензией растет, а в странах с высоким она немного снизилась.

Гипертония является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, им страдает около трети планеты: за последние годы количество людей, имеющих повышенное давление, выросло с 25 % до 31% во всем мире. В Беларуси артериальной гипертензией страдает около 40% населения.