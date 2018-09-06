США готовы ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg.

Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, заявил президент в разговоре с журналистами.

Ранее США уже обложили сборами ввозимую из КНР продукцию на $50 млрд в год.