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США готовы ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg.
Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, заявил президент в разговоре с журналистами.
Ранее США уже обложили сборами ввозимую из КНР продукцию на $50 млрд в год.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg....
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