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Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах
Новости Беларуси. Диего Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском футбольном клубе Dorados de Sinaloa, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь день имя легендарного атакующего полузащитника и нападающего не сходило с информационных лент. Прославленный аргентинец получил вторую работу.
Напоминаем, что Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо».
Контракт с ним заключен на три года. В июле он приезжал в Брест, где был тепло принят многочисленными болельщиками.
Белорусские поклонники Марадоны переживали – неужели аргентинец бросил брестчан ради новых подопечных? Адвокат легенды футбола поспешил опровергнуть эти слухи. Так что Диего остается с белорусами.
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Новости Беларуси. Диего Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском футбольном клубе Dorados de Sinaloa, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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