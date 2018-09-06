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В Польше мошенники меняли белорусам рубли на порезанную бумагу

07.09.2018 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Апелляционный суд в Белостоке рассмотрел обжалование в деле двух мужчин, которых обвиняли в мошенничестве в процессе обмена больших сумм белорусских рублей на евро.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58666.php

В Польше мошенники меняли белорусам рубли на порезанную бумагу

Пострадавшие граждане Беларуси из-за махинаций потеряли 440 тыс. злотых (около 180 тыс. евро).

«Выгодный обмен»

В январе Белостокский окружной суд осудил двух жителей города Еленя-Гура на 6,5 и 5 лет тюрьмы, а также назначил штрафы. Согласно постановлению, осужденные должны вернуть пострадавшим потерянные суммы.

Защита обвиняемых хотела признания своих клиентов невиновными или уменьшения наказания, а пострадавший – усиления наказания, по 12 лет тюрьмы, в то время как прокуратура требовала оставить в силе решение суда первой инстанции.

Апелляционный суд огласил свое решение сегодня, оставив в силе приговор на 6,5 и 5 лет лишения свободы, а также штрафы.

Мужчин обвиняли по двум фактам мошенничества и в одной попытке совершить мошенничество, которые случились в 2014 и 2015 годах в Белостоке и городе Острув-Мазовецкий. Белорусам давали посчитать настоящие банкноты, а после давали в пакете порезанные карточки бумаги.

По заключению прокуратуры, сценарий преступления всегда был один и тот же: начинался от предложения туристам в белостокских шопинг-центрах продать большие суммы белорусских рублей. Обещали выгодный курс, который давал около 10% прибыли по сравнению с курсом в банках.

Сумка без дна

Чтобы завоевать доверие «клиентов», с каждым проводили несколько мелких операций обмена, чтобы не вызвать подозрений. Если сумма была большая, мошенник пользовался пакетом, в котором было два отделения. В одном из них были пачки карточек бумаги, похожих на евро, с двух сторон которых были настоящие купюры.

Прокуратура добивалась по этому делу 5 и 3,5 лет заключения и обязательства компенсировать ущерб. Пострадавший в своей апелляции просил более суровую кару – по 12 лет тюрьмы.

Потерял деньги, был вынужден продать дом

Защита оспаривала решение окружного суда. Утверждала, что в этом деле было много противоречий, а суд урегулировал их не в пользу обвиняемых. В заключительных выступлениях адвокатов среди прочего прозвучало заявление о том, что кто-то «перепутал литературную фантастику с жизнью», указывая на отсутствие однозначных доказательств, какую сумму потеряли белорусы.

На апелляционных слушаниях обвиняемых не было, зато был белорус, который потерял деньги. В суде он заявил, что ни один из обвиняемых до сих пор не предложил ему компенсировать хотя бы часть потери. В то же время сам он, чтобы рассчитаться с людьми, от которых получил деньги, чтобы в Польше выгодно поменять рубли на евро и на этом заработать, был вынужден продать дом.

 
 
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Апелляционный суд в Белостоке рассмотрел обжалование в деле двух мужчин, которых обвиняли в мошенничестве в процессе обмена больших сумм белорусских рублей на...
 
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