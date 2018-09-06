ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФК "Динамо-Брест" выступил с официальным комментарием по поводу Марадоны

07.09.2018 20:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Футбольный клуб "Динамо-Брест" прокомментировал вступление Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского футбольного клуба.

Как говорится в комментарии, согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях, поскольку был приглашён в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. 

Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.

Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (Почётного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба.


Напомним, накануне стало известно, что Марадона заключил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Мексики «Дорадос», при этом мексиканские СМИ сообщили, что аргентинец покидает пост председателя брестского «Динамо».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб "Динамо-Брест" прокомментировал вступление Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского футбольного клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мяса не видим годами": в российском роддоме нашли бутылку с посланием потомкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика