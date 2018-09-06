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ФК "Динамо-Брест" выступил с официальным комментарием по поводу Марадоны
Футбольный клуб "Динамо-Брест" прокомментировал вступление Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского футбольного клуба.
Как говорится в
Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.
Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (Почётного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба.
Напомним,
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" прокомментировал вступление Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского футбольного клуба.
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