"Мяса не видим годами": в российском роддоме нашли бутылку с посланием потомкам

В роддоме областной клинической больницы №3 в Челябинске нашли записку внутри бутылки водки. Судя по датам, его написали плотники, жившие в СССР в 1980-х годах и строившие этот роддом.

"Зарплата плотника пятого разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны… Кто найдёт эту записку, сообщите. Пока всё", - цитирует послание из бутылки