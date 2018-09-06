|
"Мяса не видим годами": в российском роддоме нашли бутылку с посланием потомкам
Люди были недовольны Брежневым.
В роддоме областной клинической больницы №3 в Челябинске нашли записку внутри бутылки водки. Судя по датам, его написали плотники, жившие в СССР в 1980-х годах и строившие этот роддом.
"Зарплата плотника пятого разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны… Кто найдёт эту записку, сообщите. Пока всё", - цитирует послание из бутылки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди были недовольны Брежневым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)