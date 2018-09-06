Европейская народная партия требует освободить Северинца

В частности, он осудил задержания и преследования журналистов, лидеров профсоюза РЭП и мирных демонстрантов.





"Власти должны освободить сопредседателя БХД Северинца и активистов, а также гарантировать свободу слова и мирных собраний", - цитирует Жозефа Доля сайт bchd.info











