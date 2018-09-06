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Европейская народная партия требует освободить Северинца
Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября
В частности, он осудил задержания и преследования журналистов, лидеров профсоюза РЭП и мирных демонстрантов.
"Власти должны освободить сопредседателя БХД Северинца и активистов, а также гарантировать свободу слова и мирных собраний", - цитирует Жозефа Доля сайт bchd.info
Напомним,
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Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября выразил серьезную...
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