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Европейская народная партия требует освободить Северинца

07.09.2018 20:32 — Разное | Партизан  
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Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав человека в Беларуси.

В частности, он осудил задержания и преследования журналистов, лидеров профсоюза РЭП и мирных демонстрантов.

"Власти должны освободить сопредседателя БХД Северинца и активистов, а также гарантировать свободу слова и мирных собраний", - цитирует Жозефа Доля сайт bchd.info




 
 
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Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября выразил серьезную...
 
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