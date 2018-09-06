Лукашенко уволил своего витебского помощника и главу Госстандарта

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Ранее неофициально сообщалось о их назначении на места ранее уволенных Сергея Сидорского и Валерия Корешкова в Евразийскую экономическую комиссию. Оба чиновника уволены «в связи с переходом на другую работу», но на какую - не уточняется.





Ротация двух членов коллегии ЕЭК была внеочередной. По мнению экспертов, ее, скорее всего, инициировал Лукашенко, который мог быть недоволен ходом интеграционных процессов.





«У нас сейчас тяжелый период, россияне ведут себя по-варварски по отношению к нам, публично об этом говорю, - заявлял Лукашенко вскоре после новостей об увольнении Сидорского и Корешкова. - Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию».





С того момента мало что изменилось в отношениях официальных Минска и Москвы. Так, продолжились «молочные войны» и «мясные войны» (они теперь еще и «шампиньоновые»). Лукашенко обвинил в поставках санкционных продуктов в Россию именно россиян - «с тяжелыми погонами».



