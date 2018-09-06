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Лукашенко уволил своего витебского помощника и главу Госстандарта

07.09.2018 20:17 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 7 сентября уволил с должностей помощника президента - инспектора по Витебской области Александра Субботина, а также председателя Государственного комитета по стандартизации Виктора Назаренко

Об этом сообщает БелТА.


Ротация двух членов коллегии ЕЭК была внеочередной. По мнению экспертов, ее, скорее всего, инициировал Лукашенко, который мог быть недоволен ходом интеграционных процессов.

«У нас сейчас тяжелый период, россияне ведут себя по-варварски по отношению к нам, публично об этом говорю, - заявлял Лукашенко вскоре после новостей об увольнении Сидорского и Корешкова. - Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию».

С того момента мало что изменилось в отношениях официальных Минска и Москвы. Так, продолжились «молочные войны» и «мясные войны» (они теперь еще и «шампиньоновые»). Лукашенко обвинил в поставках санкционных продуктов в Россию именно россиян - «с тяжелыми погонами».

Появилась информация, что Россия хочет сократить поставки нефти в Беларусь и выкупить белорусские газовые сети, уже официально в России заявили о «нецелесообразности» поставок в Беларусь нефтепродуктов, передает радио Свабода

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Александр Лукашенко 7 сентября уволил с должностей помощника президента - инспектора по Витебской области Александра Субботина, а также председателя...
 
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