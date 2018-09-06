БССР и Беларусь: стоимость жизни с разницей в 50 лет

Myfin.by . Хотя сравнение это немного условно, с учетом разницы в экономических системах и масштабах государства — ведь тогда Беларусь была частью огромного СССР. Это решил сравнить. Хотя сравнение это немного условно, с учетом разницы в экономических системах и масштабах государства — ведь тогда Беларусь была частью огромного СССР.





Фраза: «А в наше время…» уже давно стала расхожей. Ее произносят и пожилые люди, и наши сверстники, и даже недавние школьники! Всегда интересно сравнивать реалии нынешнего времени с теми, в которых люди жили 10, 20 и более лет назад.





Интересно, например, «откатить» лет на 45-50 назад, в 1970-1975 годы и взглянуть, например, на автоматы с газировкой по 1 и 3 копейки, или на ту самую желанную «копейку» производства Волжского автомобильного завода. А потом сравнить, что и сколько мог белорус купить тогда за свою зарплату и может купить сейчас.





Немного экономики





Напомним для начала, что в 70-х годах, несмотря на начавшийся застой в экономике, еще довольно стабильной оставалась финансовая система. В 1970 году в госбюджете Белорусской ССР доходы составили 3,5 млрд рублей, а расходы – 3,3 млрд, то есть доходная часть бюджета превышала расходную.





В начале 70-х годов из-за мирового энергетического кризиса подскочили цены на энергоносители на западных рынках. И доходы от поставок советской нефти и нефтепродуктов позволили отсрочить кризис. В 1971-1984 годах такая прибыль составила около $176 млрд.





Однако в 70-е уже началось падение реальных доходов населения. Их повышали за счет увеличения зарплаты. И рост денежных доходов стал опережать рост производства товаров и услуг. Денежная масса за 70-е годы увеличилась примерно втрое, а производство потребительских товаров и услуг только в два раза.





Деньги копили в сберкассах, и в жизнь вошел «дефицит»





Поэтому все больше денег население размещало в сберкассах. А товарные запасы составляли 35-40% от денежных вкладов, и приобрести необходимые товары было сложно. Возникла ситуация с так называемым отложенным спросом и вошедшими в жизнь понятиями «дефицит» и «достать по блату». Острым был и квартирный вопрос.





Зарплата и доходы





В БССР, по оценкам экономистов, уровень жизни в целом был ниже, чем в среднем по СССР, в том числе средняя зарплата, выплаты из общесоюзных фондов потребления. Средняя зарплата в месяц была около 170 рублей у рабочих и служащих, и около 150 у занятых в сельском хозяйстве.





Если верить статистике, расходы домохозяйств на душу населения в СССР в 1970 году в среднем составляли 843,8 долларов (43-е место в мире) и были на уровне расходов домохозяйств на Виргинских островах (875,9 долларов) и Барбадосе (811,1 долларов). Они были выше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (529 долларов) на 315 долларов, в том числе выше чем на душу населения в Польше (545,1 долларов), Турции (488,7 долларов), но меньше, чем в Финляндии (1 337 долларов), Японии (949,3 долларов).





Зарплаты некоторых категорий работников:





65–130 рублей зарплата молодого специалиста

80 рублей - медсестры

150 рублей - инженера

300 рублей - подполковника Вооруженных Сил

450 рублей - первого секретаря обкома партии

600 рублей - министра.

Стипендия в институте (вузе) была 40 рублей (повышенная 45 рублей). Пенсия в начале 70-х была около 40 рублей.





Средняя зарплата по СССР - 200 рублей.

#1#

Что и сколько можно было купить на зарплату?





Исходя из среднего значения, можно посчитать, что на зарплату можно было купить около 12500 буханок хлеба, или 625 литров молока, или 20000 кг картофеля, или около 1100 кг мяса (свинины), или 20000 порций мороженого.





Или 660 литров бензина.





Обед в столовой или ресторане стоил в пределах 1-3 рубля.





За зарплату купить можно было вещи и технику в таком количестве: 2-3 велосипеда, 3 пары фирменных джинсов, 2 ковра, 2 фотоаппарата Зенит-Е, один кассетный магнитофон «Электроника» (около 150 рублей), 1 мопед «Рига» (около 130 рублей), или 4 пылесоса «Тайфун».





А чтобы купить, скажем, чехословацкие кроссовки у спекулянтов, или мотоцикл «Минск», или бензопилу «Дружба», к зарплате нужно было добавить еще 50-100 рублей.





1-комнатная кооперативная квартира стоила около 15-20 месячных зарплат, то есть откладывать зарплату целиком, ни на что не тратя, понадобилось бы 1,5-2 года. А на первый взнос (около 1200 рублей) копить 7 месяцев.





При этом надо отметить, что многие получали так называемые «государственные» квартиры, или квартиры, которые были построены на средства предприятий и выделялись бесплатно работникам этих предприятий.





На новую машину - ВАЗ-2101 (“копейка”), «Москвич-412» - таким образом пришлось бы копить со средней зарплатой около 2,5 года (стоили около 5 000-5500 рублей).





Сколько стоит жизнь в Беларуси сегодня?





Отметим, что жизнь в Беларуси и, в частности, в столице страны дешевле, чем в Москве, или в столицах Восточной Европы. Но все же по отношению к средним зарплатам дешевой ее не назовешь.





Средняя зарплата, по официальным данным, около 1000 белорусских рублей (500 долларов), хотя в реальности скорее 800 рублей (400 долларов), а минимальная — около 130 долларов.





У IT-специалистов и работников нефтехимических предприятий зарплата более 1 700 рублей в месяц (от 800 долларов). Среди низкооплачиваемых — медработники и учителя (в среднем 400–450 рублей, или 200–225 долларов).





На зарплату в 1000 рублей можно купить около 700 буханок хлеба, или 900 пакетов молока, 3330 кг картофеля, 150 кг свинины, 1000 порций мороженого и т. д. Или около 805 литров бензина.





О жилье





Аренда однокомнатной квартиры стоит в Минске (в зависимости от района) от 230 до 360 долларов в месяц (при среднемесячной зарплате около 500 долларов, то есть ползарплаты как минимум. Плюс коммунальные платежи в среднем около 10% от зарплаты).





Цены на новые квартиры (имеется в виду коммерческое жилье): около 1000-1500 долларов за 1 кв. метр, то есть двухмесячная зарплата за 1 метр как минимум. Так что, даже если, предположим, откладывать всю зарплату целиком, то на 1-комнатную квартиру в 30-35 кв. метров, придется копить минимум 6 лет.





На новый автомобиль малого и среднего сегмента (10-12 тыс. долларов) копить придется, не тратя зарплату, минимум 3 года.





За зарплату можно купить дешевых 2-3 велосипеда, или 3 недорогих пылесоса, или 1 средней стоимости стиральную машину, или холодильник. На мопед или электроскутер придется копить 2-3 зарплаты.





Средний обед в кафе или ресторане стоит около 50-70 рублей (от 0,02% зарплаты и выше). В такую сумму обходится стандартный обед (первое, второе, салат) по обеденному меню (с учетом скидки) в ряде минских кафе, пиццерий, столовых, недорогих ресторанов (белорусской кухни и быстрого питания и др.).





Проезд в общественном транспорте в месяц (проездной на все виды транспорте) стоит почти 50 рублей (около 0,05% зарплаты).





В итоге





Трудно сделать общий однозначный вывод, в какое время и в каких условиях белорусу жить «лучше и веселей», комфортнее и экономнее.





Когда у тебя вроде бы потенциально есть возможность на свою зарплату покупать больше товаров, но многие товары в «дефиците» и недоступны? Или когда в стране есть товары на любой вкус и они потенциально доступны, но их цены не «вписываются» в твой бюджет из-за низкой зарплаты?





Держать деньги на сберкнижке и «стоять» в очереди полгода на покупку нового телевизора или несколько лет на покупку автомобиля? Или иметь возможность купить любую мировую марку телевизора или авто сразу и сейчас, но не иметь накоплений на эту покупку? Парадоксы жизни – парадоксы истории.





Кому-то захочется в прошлое, а кого-то не заманишь туда никакими коврижками. Сравнивая покупательную способность по отдельным позициям, мы условно соотнесли доходы и расходы белорусов «тогда» и «сейчас», уровень цен и зарплат. Но, понятно, что БССР и Беларусь – это очень разные экономики и фактически разные страны.