Официальная позиция: Марадона остается в брестском «Динамо»

Диего Марадона был приглашён в ФК «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях, сообщили в клубе.

Таким образом, Марадона продолжает оставаться Председателем правления ФК «Динамо-Брест» (Почётным президентом «Динамо-Брест»), одновременно являясь техническим директором мексиканского футбольного клуба.

О том, что знаменитый в прошлом футболист станет техническим директором ФК «Дорадос» из Мексики, выступающего во втором дивизионе внутреннего чемпионата, стало известно 7 сентября 2018 года.

Напомним, трехлетний контракт с брестским клубом Марадона подписал в марте 2018 года.