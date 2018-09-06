Медведев назначил нового торгпреда в Беларуси



Дмитрий Медведев

– говорится в документе, опубликованном 7 сентября на официальном портале правовой информации.На этом посту он сменит, который возглавлял торгпредство с 2014 года.занимал должность замминистра с 2010 года, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом, пишет