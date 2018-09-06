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Виктор Назаренко освобожден от должности председателя государственного комитета по стандартизации в связи
Виктор Назаренко освобожден от должности председателя государственного комитета по стандартизации, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.
В.Назаренко освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Соответствующий указ в пятницу, 7 сентября, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Виктор Назаренко освобожден от должности председателя государственного комитета по стандартизации в связи
Виктор Назаренко освобожден от должности председателя государственного комитета по стандартизации, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра...
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