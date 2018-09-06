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Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

07.09.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Урожай с президентского поля 7 сентября пробовали в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Арбузы и картофель сорта «Манифест», собранные пару дней назад, привезли ученики Острошицко-Городокской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Дружба школьников и подшефного интерната длится уже много лет. Ребята регулярно навещают пожилых людей с концертами и подарками. А также помощью, которую там очень ждут.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Я хочу отблагодарить от всего дома вашу школу замечательную, ваших педагогов и, конечно, уважаемого нашего главу государства.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Я обязательно передам огромное спасибо от всех вас. В первую очередь это же его старания, он организовал всю эту акцию.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

На сей раз в дом-интернат доставили 5 тонн арбузов и тонну картофеля. Школьники помогли с разгрузкой, а потом навестили обитателей местной мини-фермы, которую открыли в интернате в мае 2018 года.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Там уже живут куры-несушки, петух, кролики. У последних уже появилось потомство. Буквально на прошлой неделе его передали из дома-интерната в детский дом.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Привезенные арбузы пробовали на вкус все вместе.

 
 
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Новости Беларуси. Урожай с президентского поля 7 сентября пробовали в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Арбузы и картофель сорта «Манифест», собранные...
 
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