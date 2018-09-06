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Общая капитализация цифровых денег за лето упала на 32%
Новости мира. Крупнейшие альткоины подешевели, многие потеряли более половины от цены и установили годовые минимумы стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За лето меньше всего пострадали Bitcoin и токен-мем Dogecoin. Общая стоимость отрасли снизилась на 106 миллиардов долларов.
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Новости мира. Крупнейшие альткоины подешевели, многие потеряли более половины от цены и установили годовые минимумы стоимости, сообщили в программе Новости «24...
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