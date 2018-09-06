Общая капитализация цифровых денег за лето упала на 32%

Новости мира. Крупнейшие альткоины подешевели, многие потеряли более половины от цены и установили годовые минимумы стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За лето меньше всего пострадали Bitcoin и токен-мем Dogecoin. Общая стоимость отрасли снизилась на 106 миллиардов долларов.