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Минское "Динамо" потерпело третье подряд поражение на старте сезона КХЛ

07.09.2018 21:43 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
После проигрыша «Ак Барсу» (0:2) и «Торпедо» (2:3) минское «Динамо» уступило в гостях и нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда Дамир Шарипзянов реализовал большинство после удаление Кристиана Хенкеля.

А в начале второго периода сработала финская связка хозяева Пуустинен — Няттинен. Второй забросил с передачи первого — 2:0.

На 53-й минуте заявил о себе и «белорусский» финн. Теему Пулккинен реализовал большинство, подарив минчанам шанс на спасение. Увы, сравнять счет не удалось — 2:1.

 
 
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Минское "Динамо" уступило в гостях и нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
 
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