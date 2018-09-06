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Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когдареализовал большинство после удалениеА в начале второго периода сработала финская связка хозяева Пуустинен — Няттинен. Второй забросил с передачи первого — 2:0.На 53-й минуте заявил о себе и «белорусский» финн.реализовал большинство, подарив минчанам шанс на спасение. Увы, сравнять счет не удалось — 2:1.