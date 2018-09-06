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Минское "Динамо" потерпело третье подряд поражение на старте сезона КХЛ
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда Дамир Шарипзянов реализовал большинство после удаление Кристиана Хенкеля.
А в начале второго периода сработала финская связка хозяева Пуустинен — Няттинен. Второй забросил с передачи первого — 2:0.
На 53-й минуте заявил о себе и «белорусский» финн. Теему Пулккинен реализовал большинство, подарив минчанам шанс на спасение. Увы, сравнять счет не удалось — 2:1.
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Минское "Динамо" уступило в гостях и нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
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