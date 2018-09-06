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Названа "ключевая опасность" для белорусской экономики

07.09.2018 21:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Экономист BEROC Дмитрий Крук в программе «Экономика на пальцах» рассказал о задачах, которые стоят перед новым правительством.

По мнению эксперта, в ближайшие несколько лет белорусская экономика, скорее всего, будет находиться в состоянии застоя. И это долгосрочная проблема, которую придется решать правительству Сергея Румаса.

– Перспективы развития у нас довольно скромные, – отметил он. – Двадцатилетний период, когда мы подтягивались по уровню благосостояния к другим странам нашего региона, постепенно закончился. Затем с 2014 года наступил некий спад. А сейчас мы долго будем находиться примерно на одном уровне.

Однако, по словам экономиста, это проблема уходит на второй план, учитывая ситуацию с долгами, которая наблюдается в белорусской экономике.

– Это ключевая опасность, которая есть в экономике. Основной мандат правительства – постараться без радикальных изменений существующих правил игры купировать опасность долгового кризиса, – подчеркивает Дмитрий Крук.

Эксперт уверен, что «долговая проблема явственно маячит на горизонте».И все будущие угрозы, «когда существует проблема пожара прямо сейчас», отступают на второй план:

– И сейчас перед правительством стоит главная задача –отвести эту долговую угрозу хотя бы за 2020 год. Тот же Румас прежде имел достаточно богатый опыт решения проблем в отдельных отраслях экономики. Например, в деревообработке. И сейчас перед ним стоит задача масштабировать этот опыт на всю страну.

По мнению экономиста, в ближайшие годы белорусские власти будут заниматься поддержанием жизнеобеспечения государственных предприятий, чтобы они смогли стабильно работать хотя бы до момента проведения президентских и парламентских выборов в стране.

 
 
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Экономист BEROC Дмитрий Крук рассказал о задачах, которые стоят перед новым правительством.
 
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