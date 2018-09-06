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«Экономика на пальцах»

По мнению эксперта, в ближайшие несколько лет белорусская экономика, скорее всего, будет находиться в состоянии застоя. И это долгосрочная проблема, которую придется решать правительству– отметил он. –Однако, по словам экономиста, это проблема уходит на второй план, учитывая ситуацию с долгами, которая наблюдается в белорусской экономике.– подчеркиваетЭксперт уверен, что «долговая проблема явственно маячит на горизонте».И все будущие угрозы, «когда существует проблема пожара прямо сейчас», отступают на второй план:По мнению экономиста, в ближайшие годы белорусские власти будут заниматься поддержанием жизнеобеспечения государственных предприятий, чтобы они смогли стабильно работать хотя бы до момента проведения президентских и парламентских выборов в стране.